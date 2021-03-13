ليلى علوي تتصدر بوستر "ست الهوانم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة ليلى علوي بوستر حكاية حدوتة "ست الهوانم"، التي تقوم ببطولة ضمن أحداث مسلسل "زي القمر".

ونشرت "علوي" بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"ست الهوانم".

وغابت ليلى علوي عن الدراما التلفزيونية لمدة 4 أعوام كاملة، إذ قدمت أخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافنشي".

وشارك في بطولته كل من خالد الصاوي مي سلم، بيومي فؤاد، ياسر علي ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، تميم عبدة، حسام فارس، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف محمد الحناوي، إخراج عبد العزيز حشاد.