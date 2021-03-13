السينما السودانية ضيف شرف الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 10:46 مساءً - يحتفي مهرجان الأقصر للسينما الافريقية بالسينما السودانية في دورته العاشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد حيث تم اختيار دولة السودان لتكون ضيف شرف المهرجان بالإضافة لمحاور كثيرة داخل المهرجان تخص السودان منها عرض 5 أفلام سينمائية تمثل مراحل انتقال في صناعة الفيلم السوداني التسجيلي والروائي، كما سيتم إهداء الدورة لروح الفنان السوداني الراحل الهادي الصديق أحد أبرز قامات الفن السوداني، وستقدم حفل افتتاح المهرجان المذيعة السودانية تسنيم رابح.

شعار الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد إن إدارة المهرجان أعلنت عن الاحتفاء بدولة السودان في المهرجان بدورته العاشرة منذ شهر ديسمبر الماضي وحاليًا نستكمل الشكل النهائي للاحتفاء حيث يشارك في الدورة العاشرة 5 أفلام سينمائية سودانية وأيضا سيكون هناك نشرة خاصة عن تاريخ السينما السودانية، طوال فترة المهرجان من 25 إلى 31 مارس الجاري.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يعقد في الأسبوع الأخير من مارس

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، اختيار السودان جاء نتيجة الصحوة الكبيرة في الإنتاج السينمائي السوداني في الأعوام القليلة الماضية كما وكيفا ولجهود جيل الشباب من السينمائيين السودانيين وتمثيلهم الثري للسينما السودانية في المهرجانات الكبرى كمهرجان برلين وفينسيا وتورينتو وغيرها

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية هيئة تنشيط السياحة، وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج على عبدالخالق، والفنان القدير سمير صبري والنجم محي إسماعيل.

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