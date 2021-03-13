محمد رمضان يثير الجدل … فهل استخدم قنبلة حقيقية في إعلان ترويجي؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

خرج محمود رمضان، شقيق ومدير أعمال الفنان المصري محمد رمضان، عن صمته إزاء الاتهامات التي طالت الأخير بشأن تعريض أرواح بعض العاملين معه في إعلانه الجديد للخطر.

وكان فنان شاب يدعى يوسف عمر، يعمل ”موديل“ في الإعلان، قد أعلن عن تعرضه للإصابة في قدمه؛ بسبب ما قيل بأن مصمم المعارك استخدم ”قنبلة حقيقية“ في التصوير، فانفجرت أثناء التصوير وتسببت في أضرار بالغة له.

وفي تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، نفى محمود رمضان ما أثير بشأن استخدام قنبلة حقيقية في التصوير، مبينا أن القنبلة ”صوت“ فقط، وليست كما ادعى البعض.

وأكد أن محمد رمضان حريص على من يعملون معه تماما، ولن يعرض أرواح الآخرين للخطر خاصة وأنه كان في الإعلان ذاته وتعرض للإصابة.

وأوضح شقيق محمد رمضان أن ما حدث من مخاطر جاء بسبب قصور في بعض التحضيرات، لكن الأمر ليس كما روج له البعض، واصفا ما حدث بأنه ”مبالغة“.

وأكد مدير أعمال محمد رمضان أن الإصابات ”طفيفة“، وجرى معالجة الوضع، لافتًا إلى أن شقيقه هو أكثر المتضررين كونه الوحيد داخل الحدث.

يذكر أن محمد رمضان أصيب، الجمعة، بحروق في ظهره عند تصويره إعلانا لأحد الألعاب الإلكترونية كان هو وجهها الإعلاني، وتعرض أحد الأشخاص لإصابة في قدمه أيضا، ما خلق ضده هجوما عنيفا واتهامه بتعريض حياة البعض للخطر، بعد انفجار قنبلة أثناء التصوير.