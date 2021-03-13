600 ألف دولار تعويض.. رانيا يوسف تقاضي قناة عراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن طارق العوضي محامي الفنانة المصرية رانيا يوسف، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد قناة "الرشيد" العراقية وأحد المذيعين العاملين فيها.

وأوضح العوضي أنه "سيقيم دعوى تعويض ضد القناة بمبلغ 10 ملايين جنيه (نحو 637 ألف دولار)، إثر ما قامت به القناة والمذيع من مخالفات شكلت جرائم جنائية يعاقب عليها القانون ومخالفات لقواعد عمل القنوات الأجنبية بمصر"، حسب صحف محلية.

وتابع أن "آخر تلك المخالفات، كان إقامة مؤتمر صحفي تناول بث أخبار كاذبة والتشهير برانيا، فضلا عن ارتكاب جريمة محاولة التأثير على سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، إضافة إلى استغلال الحلقة استغلالا سياسيا رفضته الفنانة رانيا يوسف حينها وما زالت ترفضه".





وأضاف أن "الدعوى تأتي لتعويض موكلته عما أصابها من أضرار مادية وأدبية جراء ما قاما به من بث دعايات وأخبار كاذبة ونشر حلقة مغايرة للحقيقة والادعاء عليها بما لم يحدث".

ولفت إلى أنه تقدم بشكوى سابقا إلى المجلس الأعلى للإعلام، وكذلك شكوى إلى سفير العراق بمصر "مدعمة بالمستندات والتسجيلات الصوتية".

وأثيرت موجة من الغضب ضد رانيا يوسف وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي نزار الفارس التي بثت عبر قناة "الرشيد" العراقية وتحدثت من خلالها عن مفاتنها، الأمر الذي دفع القناة إلى حذف المقطع المسجل والمصوّر من يوتيوب.