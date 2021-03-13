شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء تأجيل ألبوم مجد القاسم الجديد "باقة ورد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المطرب مجد القاسم، تأجيل طرح ألبومه الجديد يحمل اسم "باقة ورد" لعدة أسباب، الأول فيروس كورونا الذي هدد جميع الأنشطة الفنية خلال الفترة الأخيرة، أما السبب الثاني هو عدم انتهاء التسجيل الألبوم بشكل كامل، أما السبب الثالث رغبته فى إجراء بعض التعديلات على الألبوم، حيث سيضم أغانى جديدة ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بشكل نهائي في شهر يوليو المقبل.

ويضم الألبوم مجد 10 أغانى يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

من جانب آخر، طرح مجد مؤخرًا أغنية سينجل جديدة، تحمل عنوان "في حفظ الله"، من كلمات أحمد سامي، وألحان كريم طارق، وتوزيع أشرف البرنس، وتحمل الأغنية الطابع الدرامي على رتم مقسوم، ويقول أول مقطع من الأغنية، في حفظ الله وربنا يوفقك.. بس اللي انت معاه حاسب ليغرقك.

كما طرح أيضًا مجد فترة الماضية أغنية سينجل بعنوان "انا مش بخير" من كلمات أبانوب أسامة، ألحان محمد صيام، توزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية: "أنا مش بخير..آنا جوه مني حاجاتك كتيرة مكتفاني فى كوم وجع وحاجات كتيرة معجزانى"، وأغنية ديو مع المطربة آية عبدالله تحت عنوان "لو هاتكلم عن مصر" إهداء لرجال الشرطة فى عيدهم، والأغنية من كلمات أشرف ظريف، وألحان محمد فهمى عبدالحميد، وتوزيع محمود صادق.