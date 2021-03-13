شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تعود لحياتها الطبيعية مع أصدقائها بعد تغلبها على الإدمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت المغنية ديمى لوفاتو سعيدة في أحدث ظهور لها مع أصدقائها في ماليبو، وذلك بعدما كشفت في وقت سابق من العام الجارى عن أمور كثيرة عانت منها في حياتها الخاصة، حيث فاجأت متابعيها بالإعلان عن معاناتها مع الإدمان وكيف تغلبت عليه بصعوبة كبيرة.

قبل أن تظهر خلال الصور الأخيرة بشعرها القصير الذى اعتاد متابعيها على رؤيته مؤخرًا بعدما قصته الشهر الماضى، ولكنها غيرت في لونه بعدما صبغته باللون الأسود مثلما ظهر في الصور التي التقطت لها من قبل مصورى الباباراتزى بعد تناولها العشاء مع اصدقائها في أحد المطاعم، وفقاً لموقع الديلى ميل الذى نشر تقرير حولها، وذكر الموقع أن لوفاتو بدأت فى العودة للحياة الطبيعية التى كانت تعيشها واستعانت باصدقاءها لهذا الغرض.



ديمى لوفاتو

وكانت النجمة ديمى لوفاتو كشفت عن السر وراء إقدامها على قص شعرها أثناء استضافتها ببرنامج مع المذيعة الشهيرة الين، مؤكدة على أنه يعود إلى إدمانها فى وقت سابق وعلاجها منه قبل سنوات، وقالت إن قص شعرها يعود لرغبتها الداخلية فى نسيان الماضى بكل صفحاته السيئة، وأضافت : "بعد سنوات قليلة مضطربة والتي تضمنت جرعة زائدة من المخدرات شبه مميتة، والتعافى، تخليت عن الماضي بحلق رأسى".



ديمى لوفاتو فى صورة أخرى

وأضافت أنها بعد قصه باتت تشعر بحرية أكبر وقالت "أشعر بمزيد من الواقعية تجاه ما أنا عليه وأشعر أيضًا أنني اعتدت الاختباء خلف شعرى، ومع قصه بدأت أشعر براحة كبيرة، خاصة أننى كنت أستخدم شعري للاختباء خلفه وكأنه ستار".