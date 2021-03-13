شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يعود للرومانسية بأغنية "معاه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هشام عباس، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "معاه" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويتعاون هشام فيها مع الشاعر كيرو راجى، والملحن معتز أمين، والتوزيع الموسيقى سيرجيو.

ويعود النجم هشام عباس بأغنية "معاه" إلى اللون الرومانسى والعاطفى والتي يعبر فيها عن حالة خاصة من الوفاء والإخلاص في الحب، خاصة أن هشام عباس يحرض بين الحين والآخر على تقديم ألوان غنائية مختلفة ومتميزة، ليرضى بها العديد من أذواق جمهوره ومحبيه.

وتقول كلمات الأغنية:

معاه عرفت قيمة الدنيا ديا .. شوفت الجنة قصاد عينيا معاه

ايام ياما ضاعت منى سايبها .. عشتها من غير ما حسبها ايام

قصادى شايفه حلم قصادى لمسه .. ايده كده عادى لا ده مش معقول

سنين وانا بارسمله صوره فى بالى .. كنت بحبه لكن فى خيالى سنين

وخلاص زى ما اكون مكتوبلى نصيبى .. يوم ما قابله يبقى حبيبى خلاص

وطرح النجم هشام عباس أغنية جديدة بعنوان "هتعمل إيه"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وقدم عباس الأغنية في صياغة موسيقية مختلفة عليه، وكأنها رسالة رمانسية من حبيب لحبيبته.

كما طرح هشام عباس أغنية "اللى احنا فيه" على طريقة Lyrics Video وهذه الأغنية تعد من الموسيقى ذات الإيقاع السريع الراقص المبهج، وكانت هذه الأغنية بمثابة عودة فنية استثنائية لهشام عباس بعد أن وضع خطة قرر فيها ألا يبتعد عن جمهوره مرة ثانية، بعد توقف لمدة 10 سنين كان فيها بعيداً عن الساحة الغنائية، وقد بدأها عندما عاد وقدم فى عيد الحب الماضى أغنية "هى دى".