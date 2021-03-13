شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام تشارك جمهورها بطرح بوستر "حتة منى" من مسلسل "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إلهام شاهين، جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بوستر حكاية "حتة منى" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، والمقرر عرضه يوم 20 مارس الجارى، على قناة Cbc.





وكانت قناة cbc أعلنت عن بدء عرض حلقات حكاية "حتة منى" للنجمة إلهام شاهين وهى أولى حكايات مسلسل "زى القمر"، يوم السبت الموافق 20 مارس الجارى الساعة 8 مساء، حيث طرحت القناة برومو الحكاية وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار اجتماعي حول قضايا المرأة التى تفضل إلهام شاهين تقديمها سواء فى السينما أو الدراما.



