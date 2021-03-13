فن ومشاهير

إلهام تشارك جمهورها بطرح بوستر "حتة منى" من مسلسل "زى القمر"

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القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إلهام شاهين، جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بوستر حكاية "حتة منى" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، والمقرر عرضه يوم 20 مارس الجارى، على قناة Cbc.

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وكانت قناة cbc أعلنت عن بدء عرض حلقات حكاية "حتة منى" للنجمة إلهام شاهين وهى أولى حكايات مسلسل "زى القمر"، يوم السبت الموافق 20 مارس الجارى الساعة 8 مساء، حيث طرحت القناة برومو الحكاية وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار اجتماعي حول قضايا المرأة التى تفضل إلهام شاهين تقديمها سواء فى السينما أو الدراما.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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