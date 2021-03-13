شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز لن يواجها صعوبة فى فصل ممتلكاتهما.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد عمليات الانفصال بين النجوم والمشاهير الكثير من المشاكل بسبب فصل ممتلكاتهما عن بعضهما وتوزيع الأصول التي يشتركان فيها وهو ما شهدناه في الكثير من الانفصالات السابقة وأشهرها انفصال النجمة العالمية أنجلينا جولى والنجم العالمى براد بيت، واللذان ما زالا يخوضان عدة قضايا، لكن يبدو أن هذه الصعوبة لن تتكرر فى حالة إتمام انفصال النجمة العالمية جينيفر لوبيز، وخطيبها لاعب كرة السلة أليكس رودريجيز.

وفى تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، شرح من خلاله سهولة فصل ممتلكات الثنائي الأحدث في عالم الانفصال "لوبيز ورودريجيز"، بسبب تخطيطهما منذ البداية بالنصف، فدائماً ما يشاركا تجاراتهم مناصفة بينهم، مما سيسهل عملية فصل الممتلكات التي تشابكا فيها خلال استثماراتهم الكثيرة.



جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز



جينيفر لوبيز وخطيبها السابق

وأبرز التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية، محاولات المحامين ومديري الأعمال للثنائي، في الفصل بين الصفقات التجارية التي ابرماها كزوجين، مؤكدين أن عملية الفصل ستكون سهلة بسبب عدم إتمامهم الزواج، حيث سيكون الفصل بينهما تجارى فقط، وبالنسبة لمناصفتهم في الصفقات، فستكون عملية تقسيم الممتلكات مناصفة بيهم بالتساوى.

وتحتدم عملية الفصل بين الثنائى، في اتفاقهم مع شركة Hims & Hers، التي وقعا عقود ليكونا الوجوه التجارية لها في عام 2019، بالإضافة إلى استثماراتهم بقيمة 79 مليون دولار وهو ما سيكون نقطة الخلاف الوحيدة بينهما، حيث أن تلك الشركة تعد أكثر صفقاتهم قيمة، بعد صراهم مع الملياردير ستيف كوهين، عليها ووضعه 2.475 مليار دولار قيمة لها لوقف سيطرتهم عليها.



من احدى جلسات تصويرهم

وفى تصريحات للكثير من المقربين للثنائي، أكدا فيها أن المحامون ومديرو الأعمال أكدوا على سهولة فصل ممتلكاتهم، مضيفين أن "عدم شرائهم لشركة Hims & Hers، وفر الكثير من الجهد والطاقة عليهم في عملية الفصل، التي كانت ستأخذ منحنى أخر في حال شراء تلك الشركة".

ولم تقتصر شراكة الثنائي لوبيز ورودريجيز على شركة Hims & Hers وامتلاكهم لنسبة 5% منها، وتضم استثماراتهم، شركة Super Coffee ، وترويجهم للنظارات الشمسية Quay Australia وتطبيق اللياقة البدنية Fitplan.