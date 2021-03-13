رسميا.. اتهام رامز جلال بـ"انتحال صفة".. وبلاغ للنائب العام قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر رسمي، بنقابة الإعلاميين المصريين، أن الفنان المصري رامز جلال، يعد "منتحلا لصفة إعلامي" حال إصراره على تقديم برنامج "رامز مريض نفسي" خلال شهر رمضان 2021.

وقال المصدر، لصحيفة "الوطن" المحلية، إن رامز عليه تقنين وضعه، سواء بالحصول على عضوية أو تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين، طبقا لقانون النقابة، قبل بداية شه رمضان.





وأشار إلى أن رامز جلال لم يتقدم للنقابة للحصول على تصريح مزاولة المهنة، موضحا أن ما يقدمه تنطبق عليه شروط البرنامج التليفزيوني، ومن ثم يخضع لقانون نقابة الإعلاميين المصريين، وعليه تقنين وضعه بالحصول على تصريح مزاولة المهنة.





وكان أشرف عبدالعزيز، محامي رامز جلال، أكد عقب صدور قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال في شهر رمضان الماضي، أن البرنامج ترفيهي، وأن رامز ممثل وليس إعلاميا، مشيرا إلى أن القانون رقم 93 لسنة 2016 أوضح أن البرامج الترفيهية لا ينطبق عليها قانون الإعلاميين.





لكن المصدر، أوضح أن ما يتم تقديمه تنطبق عليه شروط البرنامج، إذ إنه يستضيف ضيفا، ويبدأ البرنامج بالحديث مع الضيف فيما يُعرف بالمقدمة، وبعد ذلك يجري رامز جلال حوارا مع ضيفه، وكلها عوامل ومعايير تؤكد أن ما يتم تقديمه برنامج تسري عليه شروط النقابة.





وكان طارق سعدة، نقيب الإعلاميين في مصر، أكد أن القانون رقم 93 لسنة 2016 يلزم رامز بالحصول على تصريح، وسيكون هناك بلاغ للنائب العام بتهمة انتحال صفة، وذلك عقب قرار منع ظهوره العام الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مسؤول بالنقابة، أن رامز جلال تقدم بالتماس ضد قرار منع ظهوره الذي صدر أبان تقديمه برنامج "رامز مجنون رسمي" العام الماضي، لكن النقابة رفضته، وهو ما يعني أنه لا يحق قانونا لرامز جلال تقديم برنامج دون تقنين وضعه والحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين، حتى لا يواجه عقوبة الغرامة والحبس بتهمة انتحال الصفة وفقا لقانون النقابة.