منافسات قوية ضمن العرض المباشر السادس من "IRAQ IDOL"

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"الخليج 365" من بيروت: تشتد المنافسات حلقة بعد أخرى، ويحرص كل مشترك على تطوير أدائه كي يحصل على نسبة تصويت من الجمهور، تكفل استمراره في برنامج "عراق آيدول" على "MBC العراق". وفي الحلقة السادسة من العروض المباشرة، قدمت 8 مواهب أغنيات على المسرح، وأمام لجنة التحكيم الثلاثية المؤلفة من حاتم العراقي، ورحمة رياض، وسيف نبيل الذين أبدوا بعض الملاحظات، وأشادوا حيناً وانتقدوا أحياناً.

وبعد حلقة احتفلت فيها المواهب بالأغنية العراقية، انتهت رحلة حارث العربي في البرنامج، بسبب حصوله على أقل نسبة تصويت من الجمهور.

وقد شهدت بداية الحلقة، تحية للمرأة العراقية، من خلال عرض صور رائدات عراقيات على شاشة كبيرة، أثناء تقديم المشتركين تحية غنائية وهي أغنية "زيديني عشقا" لكاظم الساهر من شعر نزار قباني. وقبيل غناء كل مشترك، تحدث كل منهم عن علاقته بالسينما والدراما التلفزيونية، إضافة إلى التترات الغنائية التي يحفظونها ويحبونها. وكالعادة، قدّمت الحلقة ميس عنبر، فيما رافق مهند المرسومي المشتركين في الكواليس.



وقائع الحلقة

انطلقت الحلقة مع علي ليو مؤدياً موال "الشمس" وأغنية "وهم رجع قلبي يحب" لياس خضر، والذي وصفته رحمة بأحلى افتتاحية للبرنامج، مثنية على غنائه بثقة وإحساس، كما أشاد سيف بصوته وإحساسه فيما وجه له حاتم ملاحظة لتحسين أدائه. أما محمد سجاد، فأجاد بغناء "طالعة من بيت أبوها" لناظم الغزالي، لكن رحمة اعتبرت أنه لم يكن موفقاً في أداء الموال. وغنى غسّان بريسم "فقدتك" لحسين الجسمي، واتفق أعضاء اللجنة على الإشادة بما قدّمه، بعد وقوفه في دائرة الخطر أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية.

وغنى مصطفى سمير "عندك بحرية" للراحل وديع الصافي، واعتبر سيف أن حضوره يعطي طاقة إيجابية للجمهور، وطلب منه أن يوجه له دعوة إلى أول حفل جماهيري يحييه بعد انتهاء البرنامج. وطلبت رحمة من المشترك أن يغني مقطعاً من أغنية تركية شهيرة، كما أثنى حاتم على موهبته وحضوره وصوته. أما طيف جاسم، فأدى "أنا يا طير" لأمل خضير، ورأى سيف أن المشترك كان موفقاً في الغناء إجمالاً، لكنه وجه إليه ملاحظة، بما وصفه بالإخفاق الصغير القادر على تجنبه مستقبلاً، وأشاد حاتم بإبداعه والتلوين بين الريفي والبغدادي، لكنه دعاه لاختيار موال أكثر ملاءمة للأغنية، وألاّ يغير في اللحن، ودعته رحمة لإظهار موهبته أكثر على المسرح.

وأدت دلال كريم أغنية "بنت أكابر" لأصالة نصري، فحصلت على إشادة ثلاثية بصوتها، وأثنى حاتم على تنويعها في الأغاني والألوان المختلفة منذ بداية البرنامج، وقال سيف بأن دلال موفقة في اختياراتها. وبعدما غنى حارث العربي "ابتلينا بدنيا" لأحمد شاكر، كان الختام مع حسين فلك الذي أدى موال "تعب سهر" لصلاح حسن.

وفي لحظة إعلان النتائج، كان المشتركون ينتظرون على أعصابهم إعلان النتائج لمعرفة من سيغادر البرنامج، فدعت ميس عنبر كل من حارث العربي، وحسين فلك ومحمد سجّاد للوقوف في دائرة الخطر، قبل أن تكشف عن انتهاء رحلة حارث العربي، ولينتقل بالتالي 7 مشتركين فقط إلى العرض المباشر المقبل.

• يُعرض برنامج "IRAQ IDOL"- محبوب العراق على "MBC العراق"، كل ليلة جمعة في تمام الساعة 10 ليلاً بتوقيت بغداد.

