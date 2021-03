نتفليكس تُثري قائمة أعمالها من الوثائقيّات الواقعيّة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: تُعدّ البرامج التلفزيونية المرتجلة من أوسع فئات الترفيه وأكثرها تنوّعًا. فهي تتضمّن برامج مسابقات لاختيار أفضل مغنٍ أو مغنية، وأخرى لاختيار أسوأ طباخ أو طباخة، إضافة إلى برامج مواعدة للعثور على شريك الحياة (أو ربح 100.000 دولار)، إضافة إلى برامج تصميم المنازل التي تشعل شرارة الإلهام (والبهجة!)، وهناك أيضًا برامج تتمحور حول حياة أشخاص حقيقيين وتنقل واقعهم، وغيرها الكثير.

يُسمى النوع الأخير من البرامج بـ"الوثائقيّات الواقعيّة"، وتتتبّع هذه الوثائقيات شخصًا أو مجموعة من الأشخاص (كعائلة مثلًا أو أصدقاء أو زملاء عمل) الذين يمارسون حياتهم اليومية الواقعية، ويمنحوننا مهربًا ممتعًا بعيدًا عن هموم الحياة، أو يبدأون مناظرة ساخنة ومثيرة. ويمكنهم أيضًا تقديم لمحة عن عالم مختلف كليًا عن عالمنا، أو تسليط الضوء على جانب من جوانب مجتمعاتنا. (ولا ننكر أن حياتهم تكون عادةً مليئة بالمشاحنات والدموع المنهمرة وحفلات العشاء المشحونة بالتوتّر أكثر من تلك التي نمرّ بها في حياتنا العادية).

ومع تقبّل مشتركي Netflix لهذه الوثائقيات الواقعية، أعلنت المنصة العملاقة عن تجديد برنامجي "عمالقة العقارات" و"إمبراطورية الثراء الفاحش"، بالإضافة إلى طرح برنامجين جديدين من المبدعين الذين قدّموا لنا هذه الأعمال المفضّلة.

يُعدّ برنامج "عمالقة العقارات" من أوائل أعمال نتفليكس في تصنيف الوثائقيّات الواقعيّة، وقد جُدِّد عرضه لموسمين إضافيين، وتدور أحداثه في عالم العقارات الفاخرة في "لوس أنجلوس"، ويتتبّع أنجح وكيلات العقارات في المدينة واللواتي يعملن تحت سقف واحد في الوكالة التي تحتل المرتبة الأولى في "هوليوود هيلز" و"سنسيت ستريب". نساء يتميّزنَ بالجد والمثابرة ويتقنّ عملهنّ من خلال تنافسهنّ في سوق "لوس أنجلوس" التنافسي من جهة، ومن خلال تنافسهنّ ضدّ بعضهن من جهة أخرى.

كادر العمل المشارك في الموسم السابق: ينضمّ إلى"جيسون وبريت أوبنهيم"، كل من "كريشيل ستاس" وكريستين كوين" و"ماري فيتزجيرالد" (و"روماين بونيت")، و"هيذر راي يونغ"، و"أمانزا سميث"، و"مايا فاندر" و"دافينا بورتاتز".

الإنتاج التنفيذي: "آدم ديفيلو"

شركات الإنتاج: Done and Done Productions وLionsgate

وقامت نتفليكس بطلب برنامج جديد من مبدعي "عمالقة العقارات" تدور أحداثه حول شركة Allure Realty التي تعتبر من الشركات المميّزة بين نظيراتها في السوق على طول ساحل فلوريدا. وتمتلكها "شيريل روسادو"، الطبيبة الجنديّة السابقة، وتُشكل النساء ذوات البشرة السوداء كامل قواها العاملة، وتطمح الشركة لفرض هيمنتها على سوق "صن كوست". تتمتّع هؤلاء النسوة بروح مفعمة بالمرح، يشعلها الطموح بالقدر نفسه، إذ يتنافسنَ جميعهنّ على اعتلاء قمة العالم الباذخ للعقارات الفاخرة المطلة على البحر. وضعت "شيريل" خططًا كبيرة لشركة الوساطة التي تديرها، ولن تسمح لأي أحد أو أي أمر أن يعيق طريقها نحو تحقيق أحلامها.

الإنتاج التنفيذي: "آدم ديفيلو"

شركة الإنتاج: Done and Done Productions

كما سيُصدَر موسم ثانٍ لبرنامج "إمبراطورية الثراء الفاحش" الذي عُرض لأول مرة في يناير ويتتبّع برنامج "إمبراطورية الثراء الفاحش" مجموعة من الآسيويين والآسيويين الأميريكيين فاحشي الثراء في "لوس أنجلوس"، الذين تجمعهم صداقة و(عداوة) في الوقت ذاته. ولكن لا تخدعنّك بهرجة حياتهم البرّاقة التي تملأ أيامهم ولياليهم بالحفلات الصاخبة وجولات التسوّق الباذخة. فبالإضافة إلى إدارتهم لأعمال بمليارات الدولارات وسفرهم حول العالم، يبرع هؤلاء الأصدقاء في كتم الأسرار بقدر براعتهم في إفشائها على الملأ أيضًا... وبالتأكيد هناك كمٌّ هائل منها.

الإنتاج التنفيذي: "جيف جنكينز"، و"روس واينتراب"، و"راينوت أورليمانز"

الإنتاج التلفزيوني: "براندن باناليغن"

شركات الإنتاج: Jeff Jenkins Productions بالتعاون مع 3BMG

وسيقدّم المنتجون التنفيذيون لبرنامج "إمبراطورية الثراء الفاحش" البرنامج الجديد My Unorthodox Life الذي تتمحور قصّة هذا المسلسل حول الحياة الشخصيّة والمهنيّة للمؤثّرة في مجال الموضة "جوليا هارت"، وهي تابعة سابقة لليهودية الأرثوذكسية المتشدّدة أصبحت المديرة التنفيذيّة لمجموعة Elite World Group. ومنذ تولّيها زمام إمبراطورية المواهب العالميّة، تنطلق "هارت" في مهمّة إحداث تغييرات جذرية في مجال عملها، وكل ذلك وهي أمّ لأربعة أبناء. يعمل أول أبنائها كمؤثّر على برنامج TikTok، والآخر مصمّم تطبيقات، والثالث محامٍ، ورابعهم طالب في المدرسة الثانوية مشتّت بين ثقافتين متضاربتين. وتحرص "هارت" على مساعدتهم في التقريب بين نشأتهم المتشدّدة والعالم الحديث. يأخذك المسلسل الواقعي My Unorthodox Life في رحلة عبر حياة "جوليا هارت" المتحرّرة والمتقلّبة وغير التقليدية.

الإنتاج التنفيذي: "جيف جنكينز"، و"روس واينتراب"، و"راينوت أورليمانز"

الإنتاج التلفزيوني: "لينيد رولوف"

شركات الإنتاج: Jeff Jenkins Productions بالتعاون مع 3BMG

وسينطلق العرض الأول لهذه البرامج في وقت لاحق من 2021.