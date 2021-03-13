شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنتظر عرض "ست الهوانم" ضمن حكايات "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ليلى علوى، جمهورها عبر موقع إنستجرام بوستر حكاية "ست الهوانم" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، والتى تنتظر عرضه قناة Cbc، خلال الفترة المقبلة.

حكاية "ست الهوانم" ضمن حكاياة مسلسل زى القمر" وتدور أحداثها في 5 حلقات فقط، وهى من تأليف شهيرة سلام، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجى وسلميديا.





وكان ليلى علوى قدمت مسلسل "هي ودافنشى" عام 2016، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، مى سلم، بيومى فؤاد، ياسر على ماهر، أحمد سعيد عبد الغنى، تميم عبدة، حسام فارس، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف محمد الحناوى، اخراج عبد العزيز حشاد.