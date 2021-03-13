شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تجسد دور فتاة يتأخر بها سن الزواج في حكاية "مش هنفرح بيكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة جومانا مراد، عرض حكاية "مش هنفرح بيكي"، ضمن حكايات مسلسل "زي القمر"، بداية من السبت الموافق 27 مارس الجاري حتى آخر الشهر على قناة Cbc، يوميا في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقالت النجمة جومانا مراد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها تقوم ببطولة 5 حلقات في المسلسل بعنوان "مش هنفرح بيكي"، وأقدم خلالها دور فتاة جميلة تدعى "أماني"، حيث يتأخر بها سن الزواج، ما يجعلها تدخل في مواجهة مع المجتمع الذي ينظر لها بطريقة ظالمة ورجعية.

وأضافت جومانا مراد: انتهيت من تصوير آخر مشاهدها بـ "مش هنفرح بيكي" مساء أمس الجمعة، حيث استغرق العمل 3 أسابيع متواصلة بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة منها المعادي ومدينة 6 أكتوبر.

حكاية «مش هنفرح بيكي» ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، والحكاية من بطولة جومانا مراد، وعباس أبو الحسن، ومها أبو عوف، وهالة فاخر، ومحمد أبو داوود، ونرمين زعزع، وألفت عمر، وضيفة الشرف زينب وهبي، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة إلهام صفي الدين، ومارينا ألبرت، ونور عبد الرحمن، تأليف شهيرة سلام، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإشراف عام حسام شوقي، وإنتاج سينرجي وسلميديا.



