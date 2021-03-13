شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يستعرض فورمته ويوجه رسالة فى أحدث جلسة تصوير.. اعرف قال إيه؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان يوسف الشريف، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، يظهر من خلالها وهو يستعرض فورمته وعضلاته الجديدة في أحدث جلسة تصوير له، والتى تتزامن مع مشاركته فى تصوير مسلسله المقبل "كوفيد 25" المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل.

وظهر يوسف الشريف، فى الصور التي نشرها وهو يحمل بعض أدوات التدريبات ليستعرض عضلاته، وكتب فى تعليقه عليها، "كل يوم هو فرصة أخرى لتصبح أقوى لتناول الطعام بشكل أفضل للعيش بصحة جيدة وأن تكون أفضل نسخة منك".



منشور يوسف الشريف

ويشار إلى أن مسلسل "كوفيد 25" من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول أحداث تصاعدية لعام 2025، وتجدد فيروس كورونا ومقاومة البشر له.

يوسف الشريف يستعرض عضلاته

يوسف الشريف فى احدث ظهور وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامى خيال علمى ومن إخراج ياسر سامى، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى.

جانب من جلسة تصوير يوسف الشريف