فيديو| نرمين الفقي ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة نرمين الفقي في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المعروض على شاشة "CBC".

نشرت "الفقي" مقطع فيديو من الحلقة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، علقت :"قريبا، إن شاء الله، مع الإعلامية الجميلة مدام منى الشاذلي، كل الشكر والتقدير لفريق الإعداد".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، شارك في البطولة محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل وهدير عبد الناصر، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.