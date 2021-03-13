هكذا هنأت شهيرة نجلها عمرو بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة الكبيرة شهيرة نجلها المؤلف عمرو محمود ياسين بعيد ميلاده.
ونشرت شهيرة صورة مجمعه لعمرو في إطار واحد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، علقت :"ابني وحبيبي وسندي في الحياة، كل سنة وأنت طيب، وفي أتم صحة وراحة بال، عقبال 100 سنة".
أخر أعمال عمرو محمود ياسين ، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، تارا عماد، شريف منير، بدرية طلب، إخراج مصطفى فكري.
أبني وحبيبي وسندي في الحياه كل سنه وانت طيب???? وانت ناجح ????وفي أتم صحه وراحه بال ⚘ عقبال 100 سنه ????Posted by Shahira Hamdy on Saturday, March 13, 2021