هكذا هنأت شهيرة نجلها عمرو بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة الكبيرة شهيرة نجلها المؤلف عمرو محمود ياسين بعيد ميلاده.

ونشرت شهيرة صورة مجمعه لعمرو في إطار واحد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، علقت :"ابني وحبيبي وسندي في الحياة، كل سنة وأنت طيب، وفي أتم صحة وراحة بال، عقبال 100 سنة".

أخر أعمال عمرو محمود ياسين ، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، تارا عماد، شريف منير، بدرية طلب، إخراج مصطفى فكري.