فيديو| محمد ممدوح يكشف عن برومو مسلسل "لعبة نيوتن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد ممدوح عن برومو مسلسل "لعبة نيوتن"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

ونشر "ممدوح" البرومو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"لكل فعل رد فعل، لعبة نيوتن ، رمضان 2021".

مسلسل "لعبة نيوتن"، تم تغيير اسمه بعد أن كان "تقاطع طرق".

"لعبة نيوتن" تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وتعود منى زكي من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "أفراح القبة عام 2016 وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.