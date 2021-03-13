دنيا سمير غانم حاضرة وعلي ربيع "أحسن أب".. المسلسلات الكوميدية في رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حوالي 30 يوما فقط تفصلنا عن حلول الشهر الكريم، وعلى الرغم من تعدد الإنتاجات الدرامية خلال الموسم، إلا أن الجمهور دائما ينتظر حضورا خاصا للمسلسلات الكوميدية التي تعتبر وجبة أساسية في شهر رمضان.

وحينما تطالع قائمة مسلسلات رمضان 2021؛ تجد غياب الكثير من نجوم الكوميديا عن هذا الموسم، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام، والفنان أحمد فهمي الذي شارك بعدة أعمال على مدار المواسم الماضية، وكذلك النجمة إيمي سمير غانم، والفنان أكرم حسني، والفنان أحمد أمين وغيرهم.

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"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أهم مسلسلات الكوميديا في رمضان 2021:-

المدينة

النجمة دنيا سمير غانم حاضرة خلال موسم مسلسلات رمضان 2021، من خلال مسلسل "المدينة" والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة فقط.

ويشارك في بطولة العمل النجوم: عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، دلال عبد العزيز، من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

فارس بلا جواز

النجم مصطفى قمر يخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل لايت كوميدي يحمل اسم "فارس بلا جواز".

ويشارك في بطولة العمل النجوم: سليمان عيد، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد طعيمة وغيرهم، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

أحسن أب

الفنان علي ربيع نجم فريق "مسرح مصر" ثالث نجوم الكوميديا في رمضان 2021، من خلال مسلسل "أحسن أب"، وينتمي أيضا لنوعية أعمال الـ 15 حلقة فقط.

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: مراد مكرم، هاجر أحمد، خالد عليش وغيرهم، وهم من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.