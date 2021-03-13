"أنا مش متسلطة وعشت تجربة الإدمان مع أخويا".. تصريحات نادية الجندي لـ"السيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حلت الفنانة الكبيرة نادية الجندي ضيفة على برنامج "السيرة"، التي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة "Dmc"، والذي جاء في جزأين.
في هذه السطور نستعرض لكم أبرز تصريحات نادية الجندي..
- متعودة أقرأ قرآن قبل أن أدخل أي مشهد أو عمل.
- أنا إنسانة رومانسية جدا وعاطفية جدا.
- مفيش راجل يقدر يقص لي أظافري إطلاقًا.
- أنا برج الحمل.
- شفت في عماد حمدي صورة والدي.
- عمري ما بصيت لعماد حمدي أنه سبب لوصولي في الفن.
- عشت تجربة "الإدمان" مع أخويا وما أقدرش أنكر ده.
- مؤسسة الصحة العالمية ادتني جائزة عن فيلم "الباطنية".
- عمر الحظ ما خدمني.
- والدتي "ست بيت" كانت مش بتشتغل وعايشة لأولادها.
- أمي لها الفضل إنها وقفت جنبي، هي اللي شجعتني على الرياضة.
- أمي كانت بتروح معايا الاستديو وأنا صغيرة.
- أنا مش متسلطة، أنا قوية ولكن في الحق وليس الشر.
- أنا بعرف أخد حقي، أقدر أحمي فني واسمي وتاريخي.
- يحيى شاهين دخل علينا المدرسة علشان يختار بنت تمثل معاه واختار زبيدة ثروت.
- أنا اتضايقت إنه ما اختارنيش، بعدها رحت لبابا قلت له اشمعنا اختار بنت من عائلة كبيرة، وأنت مش موافق.
- والدي وافق إني أمثل بس بشرط أستمر في دراستي.
- صاحبت نجوى إبراهيم وهي كانت بتضرب موسيقى في فسحة المدرسة وأنا أرقص.