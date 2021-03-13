فن ومشاهير

بالفيديو.. ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بارتداء العباءة والحجاب

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

ياسمين صبري

في نيولوك مفاجئ ، أطلت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، على جمهورها بإطلالة تحمل طابع المرأة الخليجية، حيث ارتدت خلال أحدث ظهور لها العباءة والحجاب.

وتتواجد ياسمين صبري حالياً في مدينة دبي، حيث أثارت تساؤل الجمهور حول سبب ارتدائها الحجاب، إذ لفتت الانتباه والجدل بإطلالتها الأخيرة، كما تَدَاول رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لها مرتدية العباءة الخليجية والطرحة.

وقد نشرت ياسمين، مقاطع الفيديو، التي ارتدت خلالها العباءة والحجاب، عبر خاصية “الستوري” لحسابها على إنستغرام.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020، مع الفنانين أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، و‏سارة الشامي‎.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا