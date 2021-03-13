فن ومشاهير

ليفربول يكشف مستقبل محمد صلاح

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كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ 6 ساعات

محمد صلاح

كشفت إدارة نادي الإنجليزي ، عن مستقبل هدافه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن ليفربول منفتح على بيع العديد من نجومه هذا الصيف، لكن محمد صلاح ليس منهم، مؤكدة أن ليس لدى النادي أي نية لبيع صلاح، بل على العكس تماما، سيكون أساسا لمشروع “الريدز” الجديد، وتفكر الإدارة بتعزيز الفريق بصفقات قوية للعب إلى جانب صلاح.

وتكهنت العديد من التقارير الإنجليزية في الآونة الأخيرة بمغادرة صلاح فريق ليفربول في الصيف المقبل، حتى أن صحيفة “ديلي ستار” البريطانية ذكرت في تقرير لها الاثنين الماضي، أن صلاح أبلغ إدارة “الريدز” برغبته في مغادرة الفريق خلال “الميركاتو” المقبل، وأن وجهته ستكون نحو ، للانضمام لأحد الغريمين التقليديين وبرشلونة.

يشار أن صلاح يتصدر صلاح قائمة هدافي الممتاز برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير واللذين يتشاركان الوصافة برصيد 16 هدفا لكل منهما.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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