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شكرا لقرائتكم خبر عن ماغي بو غصن تعلّق على فيديو استقبال أحلام لزوجها والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الممثلة اللبنانية ماغى بو غصن
علّقت الممثلة اللبنانية ماغى بو غصن على فيديو الفنانة الإماراتية أحلام الذي وثّقت فيه لحظة استقبالها زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، وذلك بعد غياب مدة سنة بسبب فيروس كورونا، اذ كتبت ماغي بو غصن: "الله يخليكن لبعض".
وكانت قد علّقت أحلام عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي على هذا الفيديو قائلة: "ااااااه يا بو محمد الغالي سنه كامله ما شفتك نورت قلبي وبيتك و مكانك الحمد لله الحمد لله ياااااااااه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله".