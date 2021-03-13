شكرا لقرائتكم خبر عن ماغي بو غصن تعلّق على فيديو استقبال أحلام لزوجها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الممثلة اللبنانية ماغى بو غصن

علّقت الممثلة اللبنانية ​ماغى بو غصن على فيديو الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الذي وثّقت فيه لحظة استقبالها زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، وذلك بعد غياب مدة سنة بسبب ​فيروس كورونا​، اذ كتبت ماغي بو غصن: "الله يخليكن لبعض".



وكانت قد علّقت أحلام عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي على هذا الفيديو قائلة: "ااااااه يا بو محمد الغالي سنه كامله ما شفتك نورت قلبي وبيتك و مكانك الحمد لله الحمد لله ياااااااااه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله".