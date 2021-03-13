شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان حاتم العراقي ومهند المرسومي ينعاه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الفنان حاتم العراقى

نعى الفنان العراقي مهند المرسومي شقيق الفنان حاتم العراقى​ عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي كاتبا: "الله يرحمه برحمته الواسعة ويصبركم" وجاء هذا التعليق على صورة نشرها كتب عليها: "أعزي الفنان حاتم العراقي بوفاة أخيه حازم، إنا للّه وإنا إليه لراجعون، الله يصبركم ويسكنه الجنة".



ويشار الى أن الفنان حاتم العراقي يشارك في لجنة تحكيم برنامج "عراق أيدول" وصوّر أمس، المباشر السادس من البرنامج الى جانب الفنانين العراقيين رحمة رياض وسيف نبيل، واستمر في نهاية البرنامج 7 مشتركين للمنافسة على اللقب.