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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عمرو دياب على المسرح وهكذا أنقذ الموقف والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021
الفنان المصري عمرو دياب
تعرض الفنان المصري عمرو دياب لموقف محرج على المسرح أثناء إحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة إذ سقط عن المسرح في ذلة قدم.
وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء غناء أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" من ألبومه الأخير وتعرض لإصابة بسيطة في قدمه إلا أنه حاول طمأنة الحاضرين حين نهض بسرعة من جديد وعلق: "عادي عادي".
وقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته مثل "محسود" و"دا لو اتساب" و"يا أنا يا لأ".
يذكر أن عمرو دياب أطلق إعلان عطره الجديد مؤخرا على أنغام أغنيته "وأنا معاك" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي.