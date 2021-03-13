سقوط عمرو دياب على المسرح وهكذا أنقذ الموقف

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

الفنان المصري عمرو دياب

تعرض الفنان المصري ​عمرو دياب​ لموقف محرج على المسرح أثناء إحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة إذ سقط عن المسرح في ذلة قدم.



وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء غناء أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" من ألبومه الأخير وتعرض لإصابة بسيطة في قدمه إلا أنه حاول طمأنة الحاضرين حين نهض بسرعة من جديد وعلق: "عادي عادي".

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته مثل "محسود" و"دا لو اتساب" و"يا أنا يا لأ".

يذكر أن عمرو دياب أطلق إعلان عطره الجديد مؤخرا على أنغام أغنيته "وأنا معاك" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي.