ابنها أصيب بقنبلة.. فنانة مصرية تهاجم محمد رمضان: "مش هسيب حقه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجمت الفنانة الفنانة المصرية لبنى ونس، الفنان محمد رمضان بشدة، بعد إصابة ابنها الفنان الشاب يوسف عمر، بحروق خطيرة، بعد

وقالت لبنى ونس: "إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، (ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة)، يعني إذا فيه مشهد يا أستاذ محمد والتمساح بياكلك يبقى نترحم عليك ويبقى آخر مشهد في حياتك".



وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتعلمنا مهنة التمثيل على يد عظماء التمثيل، ولم يُطلق عليهم هذه الكلمة المزعومة، والنجم والنجمة في مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان، وإنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم أستغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه في اللوكيشن كأنه إله هو المِحور والكل يدور حوله".





واستكملت: "هل ممكن تتعرض لما حدث لابني في التصوير معاك؟ مستحيل طبعًا.. بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة و2 و10، واللي عاجبك بتوافق عليه واللي مش عاجبك بتغيره على هواك، ماحدش بيفرض عليك حاجة".





وتابعت الفنانة المصرية لبنى ونس انتقاداتها قائلة: "يعني القنبلة اللي زرعها عصام الوريث لابني تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسه واقي يقدر يعمل معاك كده؟ إنت بني آدم وابني مش بني آدم؟.. إنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني.. ومفيش أغلى من الضنا.. حط ابنك مكان يوسف هاتقول برضه كله في حبكم يهون".





وتوعدت محمد رمضان قائلة: "أرجع وأقولك ابني ربنا هايجيب له حقه من اللي اسمه عصام الوريث ده اللي ميعرفش أبجديات عمله.. اللي بيستبيح حياة الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللي حضرتك بتتكلم عنها، حق ابني إن شاء الله هايرجع له مش هاسيبه عشان يبطل (الوريث) ده أنه يستهين بحياة الناس".





واختتمت: "سؤال بقى.. لما نموت سيادة النجم هايندفن فين؟ الديان والعدل والحق موجود واعتمدنا عليك يارب".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن عبر حسابه على "أنستقرام" إصابته بحروق في ظهره خلال التصوير، مؤكدًا أن "كل ذلك يهون في سبيل ما يقدمه لجمهوره".



