فيديو.. لحظة سقوط عمرو دياب على المسرح.. "عادي عادي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط الفنان المصري عمرو دياب بشكل مفاجئ على المسرح، أثناء إحياء حفل غنائي بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

وأثار فيديو السقوط ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر عمرو دياب محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.





وأظهر الفيديو أنه أثناء غناء عمرو دياب ومشيه على المسرح، وهو يغني "يا أنا يا لا" زلت قدمه، وسقط، ثم طمأن الجمهور قائلا: "عادي، عادي"، وأكمل الغناء.

الحفلة التي سقط فيها عمرو دياب على خشبة المسرح بعدما اختل توازنه تعد الأولى له بالقاهرة بعد طرحه ألبومه الغنائي الجديد وعددا من الأغنيات "السنجل"، بخلاف الإعلان عن سلسلة عطور عالمية تحمل اسمه.