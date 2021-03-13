صدمة لمحبيهما.. انفصال جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فسخت المغنية جنيفر لوبيز خطبتها من لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، في نبأ أوردته وسائل إعلام أمريكية، الجمعة.

وكانت لوبيز (51 عاماً) تتشارك حياتها مع رودريجيز (45 عاماً) منذ 4 سنوات، وقد اشتريا معا العام الماضي منزلاً بقيمة قُدّرت بأربعين مليون دولار في ميامي بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.



ولم يؤكد لوبيز ورودريجيز المعلومات التي أوردها خصوصاً موقعا "بايج سيكس" و"تي إم زي"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ولا تزال المغنية والممثلة موجودة حالياً في جمهورية الدومينيكان حيث تشارك في تصوير عمل فني.

ونشرت، الجمعة، مقطعاً مصوراً يظهرها تضحك خلال مشاركاتها في برامج تلفزيونية مختلفة، مرفقة المنشور بدعوة المتابعين إلى "إيجاد سبب جيد للضحك اليوم".

أما لاعب البيسبول السابق فنشر على الشبكة عينها صورة له على متن يخت قبالة سواحل ميامي.

ورغم أن كثيرين فوجئوا بنبأ الانفصال، غير أن ذلك لم يكن حال الجميع، إذ نقلت مجلة "بيبل" عن مصدر لم تسمّه قوله إن هذا الأمر "كان متوقعاً منذ زمن بعيد".