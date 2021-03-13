تركي آل الشيخ "مصدوم" من عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه العامة بالسعودية على التشابه الشديد بين ألحان أغنيات لكبار المطربين العرب وألحان أجنبية.

وكتب تركي آل الشيخ تغريدة ضمت أغاني لمطربين أجانب وعدد من المطربين العرب تعود أغانيهم إلى القرن الماضي، وكانت ألحانها متشابهة لدرجة كبيرة.



وضمت التغريدة أغنيات لمحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وفريد الأطرش وأسمهان، بالإضافة لمطربين أجانب، وكانت الصدفة التشابه الكبير بين الألحان.

والملفت هو أن الأغاني الأجنبية كانت قبل ظهور الأغاني العربية.

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلا "أنا مصدوم".

من جهته "غرد" المطرب اللبناني رامي عياش، قائلا "حقك، من زمان النسخ كان صعب اكتشافه، وكان الناسخ يأخد الشكر لأن الناس تظنه صاحب الفكرة مع احترامنا لإبداعهم طبعا، أما الآن فصاحب الفكرة الجديدة والخلاقة والمتفردة يعتبر مبدعا لا يعوّض في هذا الزمن التكنولوجي".

يأتي ذلك في إشارة إلى أن ألحان الأغاني العربية كانت مستوحاة أو مقتبسة من ألحان أغنيات أجنبية قد ظهرت قبلها.