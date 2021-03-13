شكرا لقرائتكم خبر عن Avatar يتربع على عرش الأكثر ربحًا فى التاريخ بعد التفوق على Avengers من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صراع شرس ومنافسة قوية يخوضها الفيلم الشهير Avatar، مع فيلم Avengers: Endgame، حول لقب أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، والذي فاز فيها الفيلم الأول بعد تربع الثانى لفترة قصيرة على القمة، بعد إعادة طرح الفيلم في دور العرض السينمائى داخل الصين ليحصد عدة ملايين من الدولارات ليعود مرة أخرى للصدارة.

وكشفت بعض التقارير التي نقلها موقع deadline، عن حصد فيلم Avatar الذى عرض في عام 2009، على 58 مليون يوان صيني أي ما يعادل 8.9 مليون دولار، بعد عرضه خلال الأيام الماضية بدور العرض السينمائى في الصين، ليستعيد مرة آخري الصدارة والتربع على عرش الأكثر ربحاً في التاريخ.

ووصلت إيرادات فيلم Avatar، حتى الآن لـ 2.798.579.794 مليار دولار، بينما توقفت إيرادات Avengers: Endgame عن حاجز 2.797.501.328، ليصبح الفارق بينهما 7.82 مليون دولار أمريكى.



AVATAR

وفى تصريحات للمخرج جيمس كاميرون، يوم الخميس الماضى إلى موقع China.org، قال: "إن الفيلم ملائم اليوم تمامًا كما كان عندما تم إصداره قبل أكثر من عقد، لدينا سرد كبير لتغير المناخ، وطرح قضية إزالة للغابات، بالإضافة تواجد قضية الطبيعة المعرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى، وAvatar تدور حول هذه الأشياء".

ويعمل كاميرون، حالياً بنشاط كبير، على التكملة الجديدة لسلسلة Avatar، حيث حددت شركة ديزنى طرح الجزء الثاني من Avatar في 16 ديسمبر 2022، وطرح الجزء الثالث من Avatar في 20 ديسمبر 2024، بينما تم تحديد الجزء الرابع في 18 ديسمبر 2026 والجزء الخامس في ديسمبر 2028.