شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى ينتهى من تصوير المشاهد الخارجية بمسلسله "نجيب زاهى زركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم يحيى الفخرانى من تصوير أغلب المشاهد الخارجية من مسلسل "نجيب زاهى زركش" المقرر أن يعرض خلال الشهر المبارك رمضان المقبل، ويستأنف تصوير المشاهد الداخلية اليوم السبت فى الديكور الخاص بالعمل، حيث يجسد دورًا مهمًا وجديدًا عليه بخلاف ما ظهر به من قبل وصراعات بينه وبين أبنائه تكشفها الحلقات الأولى من المسلسل.

والمسلسل يشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى زركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليالٍ وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.