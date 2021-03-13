شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تتعاون مع البرازيلي في أغنية "واقفة في ضهرك" و"ولاد أصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الملحن أحمد البرازيلى، عن تعاونه مع المطربة مى كساب فى أغنيتين بألبومها الجديد، الأولى تحمل اسم "ولاد أصول"، من كلمات أحمد علاء الدين، والثانية بعنوان" واقفة فى ضهرك"، من كلمات علاء مناع.

وأضاف البرازيلى لـ"الخليج 365"، أن يتمنى أن تنال الأغاني إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال مى كساب السابقة.

من ناحية أخرى طرحت مى كساب مؤخرًا أغنية تحمل اسم "اسم الله" على يوتيوب، من كلمات حسن عطية، ألحان مي كساب، توزيع أسامة طارق، كما طرحت مى أيضا أغنية الأطفال الشهيرة "توت توت" بصوتها، من أشعار سيد حجاب، ألحان عمار الشريعي، توزيع باسم منير، تسجيل ومكس وماستر جورج يعقوب، كورال أطفال فريدة وجيسي، فيديو عبد الله ناصر.

وكانت آخر أعمال أحمد البرازيلى أغنية "ضقت صبرا" للمطرب لؤى وهي من كلمات محمد البدري، وتوزيع الهامى دهيمة، والثانية أغنية "خد" لـ زيزى عادل من البوم "كتالوج الست".

يذكر أن أخر ألبومات مى كساب كانت فى 2019 بعنوان "أنا لسه هنا"، والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.