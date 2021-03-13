غدا.. أحمد زاهر يحاور مي عمر في برنامج "بصراحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحاور الفنان أحمد زاهر، الفنانة مي عمر من خلال برنامج "بصراحة"، الذي يعرض غدا على شاشة "Mbc" في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نشر "زاهر" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "استنونا بكرة أنا ومي، الساعة 9، على Mbc1، في برنامج بصراحة، كلام من القلب".

حقق الثنائي أحمد زاهر ومي عمر نجاحًا كبيرا في مسلسل "لؤلؤ"، شارك في البطولة نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل وهدير عبدالناصر، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.