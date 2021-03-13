صورة.. ياسمين رئيس في كواليس "ملوك الجدعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، في كواليس تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

‏‎ونشرت ياسمين، الصورة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "فاتن حرفوش.. ملوك الجدعنة.. رمضان يجمعنا".

ويعد الفنان حسن الرداد، مفاجأة المسلسل، عقب ظهوره أمس الجمعة في كواليس تصوير العمل بصحبة مصطفى شعبان وعمرو سعد.

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، وليد فواز، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.