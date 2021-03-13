بعد إصابة نجلها بحروق.. لبنى ونس لمحمد رمضان: "ربنا هيجيب حق ابني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة لبنى ونس، رسالة للفنان محمد رمضان، بعد إصابة نجلها الممثل الشاب يوسف عمر، بحروق وصفتها بالشديدة، في إعلان كان يقوم بتصويره مع رمضان قبل ساعات.

ونشرت لبنى صورًا لحالة ساقي ابنها، وعلقت موجهة كلماتها لرمضان "إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة. يعني إذا في مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك، نترحم عليك ويبقى آخر مشهد في حياتك، تعلمنا مهنة التمثيل على يد عظماء التمثيل ولم يُطلق عليهم هذه الكلمة المزعومة، النجم، والنجمة".

وتابعت "في مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان وانت وانا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم استغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه فى اللوكيشن كإنه إله، هو المِحور والكل يدور حوله، هل ممكن تتعرض لما حدث لابني في التصوير معاك، مستحيل طبعا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة واتنين وعشرة واللي عاجبك بتوافق عليه واللي مش عاجبك بتغيره على هواك، ماحدش بيفرض عليك حاجة، يعني القنبلة اللي زرعها عصام الوريث لابني تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسوا واقي يقدر يعمل معاك كدة ليه؟".

وأضافت لبنى "أنت بني آدم وابني مش بني آدم، أنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني ومافيش أغلى من الضنا، حط ابنك مكان يوسف هاتقول برضه كله في حبكم يهون، بس أرجع واقولك ابني ربنا هايجبله حقه من عصام الوريث، اللي ميعرفش أبجديات عمله، اللي بيستبيح حياة الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللي حضرتك بتتكلم عنها، حق ابني إن شاء الله هايرجعله مش هاسيبه".

وقالت لبنى إن المتفجرات التي استخدمت في التصوير لم تكن مطابقة للمواصفات: "ابني انكتبله عمر جديد إمبارح أشكرك يا رب وأحمد فضلك".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، تعرض هو الآخر لإصابة في ظهره خلال تصويره الإعلان، ونشر رمضان، فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون.. ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا".

وظهر في الفيديو جروح وحروق في ظهر محمد رمضان، نتيجة المشهد الذي كان يصوره، وتواجد أحد الأطباء لإسعافه بعد الحادث.

محمد رمضان يصوّر حاليا مشاهد مسلسله "موسى" يشاركه البطولة: سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.