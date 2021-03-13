بوسي ضيفة "أسعد الله مساءكم من جديد" مع أكرم حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في أحدث حلقات الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يُقدمه الفنان الكوميدي أكرم حُسني عبر شاشة "MBC مصر"، يستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الساعة التاسعة مساء، المُطربة بوسي.

وتتضمن الحلقة مشاهد مُحاكاة تمثيلية لأحد أغانيها يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الإسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة.

البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، تنطلق حلقاته مع شخصية "سيد أبوحفيظة"، التي يُقدمها الفنان أكرم حُسني، والتي اكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة أسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة في المُجتمع المصري ويُحللها ويُعلق عليها بأسلوب ساخر وشيق.