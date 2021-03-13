بالفيديو| قبل "الهضبة" عمرو دياب.. نجوم سقطوا على خشبة المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض "الهضبة" عمرو دياب، للسقوط بشكل مفاجئ أثناء إحيائه حفلا غنائيا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وبينما يغني الهضبة "يا أنا يا لأ" على خشبة المسرح خلال الحفل؛ سقط بشكل مفاجئ أمام جمهوره، وحرص عمرو دياب على طمأنة جمهوره قائلا: "عادي عادي".

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز النجوم الذين سقطوا على المسرح:

أم كلثوم

في حفل شهير لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم، تعرضت لسقوط على المسرح، بعدما اندفع من الجمهور شخص صعد على مسرح في باريس، وحاول تقبيل قدمها وحاولت الابتعاد عنه إلا أنه ظل متشبثا بقدمها، فسقطت على المسرح، والتقط لها المصور الشهير فاروق إبراهيم الصورة، ونُشرت بالفعل، الأمر الذي أغضب "ثومة" من فاروق، وقاطعته لفترة طويلة بعدها.

إليسا

أثناء إحياءها حفل رأس السنة في 2015، وتحديدا وهي تغني أغنية "بتمون"، حاولت المطربة إليسا أن تستدير لإعطاء بعض التعليمات لفرقتها الموسيقية، لكنها تعثرت في فستانها، وسقطت على المسرح، وعلقت على الموقف بالضحك وتوجيه كلمتها لمن حاولوا مساعدتها للنهوض "تسلمولي".

في عام 2018، تعرضت إليسا للسقوط مرة أخرى، أثناء تقديمها حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح القرية العالمية بدبي، وفوجئ الجمهور باختلال توازنها وسقطت على المسرح فاقدة للوعي، وكان ذلك بسبب مرضها الشديد .

هيفاء وهبي

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لكثير من المواقف المحرجة، فعلى مسرح "ستار أكاديمي" سقطت هيفاء وهبي، واتجه لها عدد من العاملين في البرنامج لمساعدتها على النهوض، وفي مرة أخرى منع حراس الحفل شاب من الصعود على خشبة المسرح، وتعاملوا معه بشكل عنيف، الأمر الذي دفع هيفاء للسماح له بالصعود إلى جوارها، لتعتذر له، وفوجئت أنه يعرض عليها الزواج.

محمد منير

فقد الفنان محمد منير توازنه في أحد حفلاته، وكاد يسقط بعد تعثر قدمه في الأسلاك الموضوعة على خشبة المسرح، ولكنه تمالك نفسه، واستكمل الغناء، ولكنه تعرض لموقف آخر سقط بسببه على المسرح، بعدما اندفع أحد المعجبين على المسرح محاولًا احتضانه، فسقطا معًا.

ميادة الحناوي

كانت الفنانة ميادة الحناوي تقدم حفلا غنائيا ضمن الدورة الحادية والأربعين لمهرجان صفاقس الدولي، عندما شعرت بدوار مفاجئ وسقطت على ظهرها فوق المسرح.

وهرع القائمون على المهرجان لمساعدتها والاطمئنان عليها بينما أخذ الجمهور يصفق وينادي عليها. وقالت مخاطبة الجمهور بعد أن استقرت على كرسي فوق المسرح "اعتذر منكم يا حبايبي.. على فكرة أول مرة بتصير معي.. ممكن تسمحولي أغني وأنا جالسة؟".

راغب علامة

تعرض المطرب اللبناني راغب علامة لموقف محرج في سبتمبر عام 2017 حينما سقط على المسرح في قرية بكاسين اللبنانية.

وكان السبب الإصابة بدوار مفاجئ، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وانزلاق قدمه على المسرح، وتمالك راغب علامة قوته وواصل الغناء بعد الواقعة.

نوال الزغبي

سقطت اللبنانية نوال الزغبي عام 2006 أثناء المشاركة بالغناء في حفل شم النسيم بمدينة شرم الشيخ المصرية، لكنها نجحت في تجاوز الموقف بسرعة واستكملت فقرتها الغنائية.