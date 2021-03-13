فيديو| نادية الجندي: المشاهد الساخنة كانت في سياق الدراما.. وزوجي عارف إنه تمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحدثت الفنانة نادية الجندي عن زواجها السابق من المنتج الفني محمد مختار، الذي أنتج لها الكثير من الأفلام السينمائية، موضحة أنه كان شديد الغيرة عليها، شأنه شأن أي زوج يحب زوجته.

أضافت خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" على قناة dmc، أنها لم تقدم مشاهد ساخنة بالمفهوم الدارج حول هذه المشاهد، بل كانت كلها في سياق الدراما وغير مبتذلة، مضيفة: "أنا عملت مشاهد تخدم الدراما، عمري ما عملت مشهد مبتذل ولا محشور حشر في النص.. لذلك مينفعش تجتزأ بعيدا عن سياقها وبرضه مش مبتذلة".

في نفس السياق، أشارت نادية إلا أن زوجها محمد مختار لم يكن يعترض على هذه المشاهد، لأنه منتج فني ويعلم أن كل ذلك مجرد تمثيل.