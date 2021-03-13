صور| انفصال جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت عدد من مواقع فنية أجنبية، صباح اليوم السبت، عن انفصال الثنائي جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز، بعد خطوبة دامت لمدة عامين.

وأفادت المواقع المتخصصة في أخبار المشاهير، أن الانفصال جاء بعد تأجيل الزوجين حفل زفافهما مرتين.

وبحسب المواقع، أليكس يستقر في الوقت الحالي في ميامي، استعدادًا لموسم البيسبول، بينما لا تزال جينيفر، في جمهورية الدومينيكان منشغلة بتصوير فيلمها الجديد "Shotgun Wedding".

يذكر أن أليكس رودريجيز تقدم لطلب الزواج من جينيفر لوبيز في جزر البهاما مارس 2019، وقدم لها خاتم يقدر ثمنه بالملايين، بعد مواعدة دامت لمدة عامين كانت تفاصيل حياة الثنائي في ذلك الحين محط تركيز واهتمام وسائل الإعلام الفنية حول العالم.