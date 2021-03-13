فن ومشاهير

إليسا: "انتوا زبالة كلكن وتفه عليكن"

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محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

الفنانة اللبنانية اليسا

وصفت الفنانة اللبنانية ​اليسا الزعماء السياسيين الذين أوصلوا لبنان الى مرحلة سيئة بالنفايات.

وكتبت إليسا على صفحتها الخاصة: "كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن، شو هل الاجرام، شو هل الحقارة، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبلة اكتر منكن ! بعتذر بس تفه عليكن كلكن".

على صعيد آخر عايدت إليسا الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في صفحتها الخاصة، وكتبت لها قائلةً: "عندما نقول "الجمال من الداخل والخارج" فلا شك أنك ستكونين الأولى في فكرنا، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد وأتمنى لك سنة سعيدة مليئة الفرح".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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