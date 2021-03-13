إليسا: "انتوا زبالة كلكن وتفه عليكن"

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

الفنانة اللبنانية اليسا

وصفت الفنانة اللبنانية ​اليسا الزعماء السياسيين الذين أوصلوا لبنان الى مرحلة سيئة بالنفايات.



وكتبت إليسا على صفحتها الخاصة: "كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن، شو هل الاجرام، شو هل الحقارة، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبلة اكتر منكن ! بعتذر بس تفه عليكن كلكن".

على صعيد آخر عايدت إليسا الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في صفحتها الخاصة، وكتبت لها قائلةً: "عندما نقول "الجمال من الداخل والخارج" فلا شك أنك ستكونين الأولى في فكرنا، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد وأتمنى لك سنة سعيدة مليئة الفرح".