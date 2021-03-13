جوزيف عطية يهنئ ناصيف زيتون بعد نجاح أغنيته "لا تحزني"

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

الفنان اللبناني جوزيف عطيه

هنأ الفنان اللبناني ​جوزيف عطيه​ زميله الفنان السوري ​ ناصيف زيتون ​بعدما أطلق الأخير أغنيته الجديدة بعنوان "لا تحزني" فيديو كليب على يوتيوب.



"وكتب جوزيف عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "متل العادة.. عمل رائع مبروك والله يوفّقك خيّي ناصيف وتضل تقدّم الأجمل".

وبدوره ردّ الفنان ناصيف زيتون على زميله جوزيف عطية قائلاً: "ينعاد عليك بالخير و الصحة البركة يا مذوق يا جوزيف الغالي والف مبروك الك ولحبايب القلب اللي عملوا".

ويشار الى أن أغنية ناصيف زيتون "لا تحزني" من كلمات الشاعر فادي أسعد ومن ألحان أحمد بركات ومن توزيع عمر صباغ.