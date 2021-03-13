شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل أغانى صابر الرباعى فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم صابر الرباعى، اليوم السبت بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 13 مارس، والذى يعد واحدًا من نجوم الغناء في الوطن العربى الذين استطاعوا التميز من خلال أغنياته التى أثرت فى عدد كبير من جمهوره، وخاصة الأغانى الرومانسية.

ولد صابر الرباعى في مدينة صفاقس بتونس، وترجع موهبته الفنية بعد تعلمه الغناء من والدته كما تعلم العزف على العود من والده، وبعدما أتقن الغناء من خلال بعض التجارب ، شارك بعدها ببرنامج نادي المواهب وغنى أغنية تونسية بعنوان خليك "آه يا ليل" وحصل على المركز الأول، وقرر دراسة الموسيقى لينمي موهبته، فدرس في المعهد العالي للفنون في تونس سبعة سنوات اختصاص عود بجانب إجادته لآلة الكمان .

سافر إلى مصر ودخل امتحان الإذاعة المصرية وكانت اللجنة تتكون من ملحنين أمثال، حلمي بكر و صلاح الشرنوبي و سيد مكاوي وكان يغني وهو مغمض العينين وعندما انتهى وفتح عينيه وجد الجميع يصفق ويبكي.

حصل صابر على العديد من الجوائز أهمها، الميكرفون الذهبي 1997 عن أغنية صرخة، جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان 2004 عن ألبوم أتحدى العالم ، جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان 2006 عن ألبوم أجمل نساء الدنيا ، جائزة أفضل مطرب عربي في الموريكس دور 2012 عن البوم صابر 2011، جائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان بياف 2015.