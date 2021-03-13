شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر شائعة جمعت حب جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز قبل ساعات من الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات معدودة من الكشف عن خبر انفصال النجمة العالمية جينيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز نشر موقع "هاربر بازار " الشهير شائعة أخيرة عن علاقة النجمين وهو الأمر الذى يؤكد أن العديد من المواقع العالمية الشهيرة تسعى فقط لاكتساب مزيد من القراء دون الالتفات للمصداقية.

أشارت الشائعة التى تصدرت موقع "هاربر بازار" أن الثنائى يخططان لإقامة حفل زفافهما وذلك بالرغم من انتشار فيروس كورونا "COVID-19" و هو السبب الرئيسى فى تأجيل الزفاف أكثر من مرة، إلا أن التقرير أشار أن الثنائى لوبيز ورودريجيز لديهما النية فى عقد الزواج.



اخر شائعة تم نشرها قبل ساعات من إعلان خبر الأنفصال اخر شائعة تم نشرها قبل ساعات من إعلان خبر الأنفصال

وأشار التقرير الذى نشره "هاربر بازار " أن هناك مصدرا مقربا أكد لـ Entertainment Tonight أن الإثنين ما زالا مغرمين للغاية ببعضهما البعض مؤكدًا أن "جينيفر وأليكس ما زالا يخططان للزواج"، واستكمل قائلاً: "إن رودريجيز يحبها جدًا ويعيشا حياة ممتعة معًا، إنه أمر مدهش كيف يتعايشان بشكل جيد"، كما أشار المصدر أن جينيفر لوبيز تثق برودريجيز أكثر من أى شخص آخر كانت مرتبطة به، وهى حاليًا تعيش أفضل المراحل فى حياتها المهنية والشخصية ، و فى الحقيقة يعود جزء كبير من مشاعرها المذهلة تجاه رودريجيز بسبب كيفية معاملته الرائعة لأطفالها ويدعمهم ورفع من روحهم المعنوية".

وبالرغم من التفاصيل العديدة التى كشف عنها التقارير إلا أن خبر انفصال جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز كان هو الخبر الحقيقى الذى تصدر عددا هائلا من المواقع العالمية و من أبرزها "cnn" و"tmz" وغيرهم، وقد جاء خبر انفصال لوبيز عن أليكس رودريجيز بعد 4 سنوات من الحب والاستقرار منهم عامين خطوبة، كما اشترى الثنائى العام الماضى منزل ضخم ليعيشا معا فيه فى ميامى قدر بملايين الدولارات.



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