بلقيس بخطوات فنية ثابتة.. وغناؤها لفيروز يضاف لأرشيفها

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

الفنانة اليمنية بلقيس

تحظى الفنانة اليمنية بلقيس في هذه الفترة تحديدا بخصوصية ومحبة مميزة من الجمهور العربي ككل، والجمهور اللبناني تحديداً، وذلك بعد طرح ألبوم جديد وأغان يتم تداولها، وإطلالات فنية بارزة وناجحة.



فبعد أن طرحت أغنية لبنانية رائعة، ظهرت بلقيس في برنامج "أغاني من حياتي" على شاشة MBC1، بإطلالة مميزة مرتدية فستاناً أسود أنيقاً، وقدمت أغنيات منوعة بصوت ساحر، مع موسيقى عالمية من تأليف ميشال فاضل.

وهنا تحديداً يجدر بنا إعطاء بلقيس علامة جيدة على غنائها للسيدة ​فيروز​، لأن هذا تحد كبير لها، فالغناء لأيقونة الفن وجارة القمر وسفيرتنا إلى النجوم، يضع مسؤولية كبيرة على الفنان، وبلقيس تركت من خلال غنائها لفيروز، فيديو راقٍ لأرشيفها الفني للسنوات المقبلة.

ومن الضروري أن يقوم الفنان اليوم بالتنويع بما يقدمه للجمهور، خصوصاً في ظل وجود عشرات الاعمال الغنائية التي تصدر شهرياً، فالتميز مهمة صعبة، وبلقيس نجحت في تميزها عن غيرها من الفنانين والفنانات.