تقديم 20 مليون دولار لعائلة جورج فلويد

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

جورج فلويد

افادت وسائل اعلام عالمية انه سيُعطى 20 مليون دولار لعائلة جورج فلويد​ الذي قتلته الشرطة الأميركية منذ أشهر.



وكانت أثارت مشاهد من مقطع فيديو لشرطي أميريكي يجثم على رقبة جورج الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة غضبا واسعا لدى الرأي العام الأميركي والعالمي الذي أطلق وسماً أو هاشتاغ "العدالة لجورج فلويد"، حيث أظهر مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية قيام شرطي بالضغط على رقبته بركبته أثناء إلقاء القبض عليه بعنف شديد.

وقال جاكوب فراي حاكم مينيسوتا إن الضباط الأربعة الذين ألقوا القبض على الضحية أوقفوا عن العمل، فيما فتح مكتب الاستخبارات الفدرالية (إف بي آي) تحقيقا في الواقعة التي حدثت الإثنين، بمشاركة محققي الولاية.