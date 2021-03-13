بعد العرض.. أنس فخري: "أنا الوحيد خليفة صباح فخري ومحمد خيري غدار وخائن

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

الفنان السوري أنس فخرى

أكد الفنان السوري أنس فخرى إبن الفنان السوري القدير صباح فخرى​، أن إسم والده يحمّله المسؤولية من خلال خوضه لتجارب جدّية في عالم الفن من جهة، ووضعه تحت المجهر من جهة ثانية. وقال عن والده إنه :"شخص لطيف، لكنه يفرض هيبته أينما تواجد". وأوضح "لو كان في الحقيقة يريد أن يستغلّ اسم والده لكان فعل ذلك باتصال واحد"، كما أن "والده لا يعتمد أسلوب الواسطة ليشهر ابنه".



وشنّ أنس هجوماً عنيفاً على مطربي القدود الحلبية، وذلك ضمن برنامج "شو القصة" مع الأعلاميه رابعة الزيات على قناة "لنا" الفضائية، فقال :"​شادى جميل​ لا يعرف موسيقى وينشّز. حمام خيري استاذ كبير ولكن حجم صوته محدود ولا يملك امكانية صوتي. أما ​سمير جركس فهو يرتدي ثوب أكبر منه وماذا يعرف من الموسيقى؟". كما تابع عنه :"فليتأدب حين يتكلم مع أساتذة مثلي وابي لا يعترف به بأنه شيخ كار".

وأكّد أنس :"انا فقط خليفة صباح فخري"، لافتاً الإنتباه الى انه من صنع الفنان ​محمد خيرى فنياً، وكان يحاول استثماره، ووصف الأخير بـ"الغدار والخائن"، وقال انه لن يسامحه طوال حياته.

كما أكد محبّته لسلطان الطرب جورج وسوف، وقال إنه "يتحدى نفسه بكل فناني العرب وإنه أهم من فنانين كثر". كما قال :"اللي الو معي شي يعمل رجال ويوقف قدامي، ولا احد يجرؤ على مواجهتي".

وعن اتهامه باستغلاله اسم والده فنياً ردّ قائلاً :"بدي استغل والدي وما حدا الو عندي شي". وردًّا على حرمان أشقائه من رؤية والده، أكدّ "انهم أشقاؤه من والده فقط، وأنهم لا يكنون الخير لوالدهم، وهو كان وسيطاً لهم كي يقبل الأخير برؤيتهم".

من جهة ثانية، أشاد أنس فخري بالفنانين نور مهنا وصفوان عابد و​حسام جنيد ووفيق حبيب​، كما وصف الفنانة أصاله نصرى​ بأنها "رائعة"، مؤكدا انه لا يجرؤ على انتقادها. ومن بين النجوم الشباب لفت الى أنّ " ناصيف زيتون هو قصة نجاح". وعن حياته الشخصية، قال إنّه تزوج مرتين وانفصل، وفي المرتين دام زواجه شهرين فقط.