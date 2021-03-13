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تحت عنوان تنقلات السحاب و دلالات الاعجاز العلمي .. منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي ينظم أمسية ثقافية

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محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

دعا منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي عبر راعي المنتدى  الشيخ عبدالله باحمدان  الدكتور عمر بامحسون  إلى حضور الأمسية الثقافية بعنوان تنقلات السحاب و دلالات الاعجاز العلمي يوم الثلاثاء

 

ويشارك الدكتور أحمد بابكر الحاج عبدالقادر - أستاذ مشارك بقسم الهندسة المدنية - جامعة الملك خالد

 

ويدير اللقاء سعادة د. أحمد الدليمي - جامعة الموصل.

    

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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