دعا منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي عبر راعي المنتدى الشيخ عبدالله باحمدان الدكتور عمر بامحسون إلى حضور الأمسية الثقافية بعنوان تنقلات السحاب و دلالات الاعجاز العلمي يوم الثلاثاء

شكرا لقرائتكم خبر عن تحت عنوان تنقلات السحاب و دلالات الاعجاز العلمي .. منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي ينظم أمسية ثقافية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية