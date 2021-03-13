شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات لا تنسى في قصة حب جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز بعد افصالهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء خبر انفصال النجمة العالمية جنيفر لوبيز و خطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز صادمًا للملايين من محبى وعشاقى الـCOUPLE الشهير خاصة أن التقارير الفترة الأخيرة كانت تشير إلى أن الثنائى يقومان بالتخطيط لحفل زفافهما بطريقة مميزة و ساحرة، واليوم بالتزامن مع الإعلان عن خبر انفصال لوبيز ورودريجيز نستعرض أجمل الصور التى جمعتهما.

استطاع الثنائى جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز أن يكون من أجمل الـCOUPLES الذى ينتظره الملايين للظهور على الـ RED CARPET فى أى حفل ضخم او مهرجان فكانت كاريزما وتناغم الثنائى هى محط تركيز المصورين ووسائل الاعلام الفنية.

كذلك خلال حياتهما اليومية كانت عدسات المصورين تلاحقهم سواء خلال التوجه للتسوق أو لتناول العشاء فى أجواء أسرية أو خلال تواجد الثنائى للـ GYM .

يذكر أن جنيفر لوبيز صدمت محبيها وعشاقها حول العالم بخبر انفصالها عن أليكس رودريجيز، و لك بعد 4 سنوات من الحب والاستقرار منهم عامين خطوبة، وأشار موقع "CNN" إلى أن الانفصال تم منذ عدة أسابيع لكن فى إطار تحكمه السرية التامة، ولم تكشف التقارير عن السبب الحقيقى وراء انفصال الثنائى الذى كان يٌعتبر واحدًا من أهم الـCOUPLES فى العالم .



جنيفر لوبيز و اليكس رودريجيز يخطفا الانظار



صورة جمعت جنيفر لوبيز و اليكس رودريجيز



جنيفر لوبيز و اليكس رودريجيز باحدي الحفلات الكبري



جنيفر لوبيز و اليكس رودريجيز



جنيفر لوبيز و اليكس رودريجيز



جنيفر لوبيز و اليكس رودريجيز



جنيفر لوبيز و اليكس رودريجيز



جنيفر لوبيز و اليكس رودريجيز



جنيفر لوبيز و اليكس رودريجيز



جنيفر لوبيز و اليكس رودريجيز خطفا الانظار و الاضواء مع كل اطلاله