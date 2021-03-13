شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تعلن شفاءها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة نجلاء بدر، شفاءها من فيروس كورونا، عبر مقطع فيديو لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".

وقالت نجلاء بدر، في الفيديو: "يوم 22 فبراير أصيبت بفيروس كورونا، ربنا كان كريم معايا، والحمد لله عديت منها بأمن وسلام، وكنت في العزل في البيت مش في المستشفى، الفيروس مش سهل خالص".

وأضافت في حديثها: "من أكتر الناس والفنانات اللي وقفوا جنبي ودعموني نفسيًا، الفنانة نبيلة عبيد كلمتني أكتر من مرة وبعتت لي رسائل، قد إيه كانت رسايلها فيها حب واهتمام ودفا، اتفاجئت إن فيه ناس كنت مقصرة في حقهم، وكانوا معايا دائمًا زي أحمد السقا وزوجته مها الصغير.

وتابعت: "معرفش إزاي أصبت بكورونا، مش عارفة أحصر إمتى وفين، بس هي قريبة جدًا، كنت خايفة وبعمل الإجراءات الاحترازية، والأعراض اللي جات لي كانت بداية من فقدان حاسة الشم والتذوق، مكنتش باخد أدوية كتير بس أخدت كورتيزون، والأعراض بدأت تزيد زي التكسير والحرارة وقلبان في البطن والمعدة وحاجات متغيرة، والأكسجين كان بيبنزل بيتراوح بين 91 و92، هو مش مفهوم له كتالوج ومرهق، وبعد المسحة وطلعت سلبي، سايب علامات».

واختتمت حديثها، قائلة: "أهم حاجة الاكتشاف المبكر، والسوائل والمياه والراحة التامة، ممكن تكون جت عند ناس خفيفة، وناس تقيلة أوي، الكورونا مش حاجة حلوة ولا لذيذة، هو داخل يتسلى عليك ونقطة الضعف اللي عند الشخص، كنت كتبت يا غالب يا مغلوب، بخلاف الطاقة الإيجابية، وتجربة صعبة أوي حقيقي وفيه ناس كانت بتبعتلي أكل علشان اتغذى، وناس عمري ما شوفتها ولا عرفتها، عرفت بقيمتي عند ناس كتير أوي، وعدت حساباتي في حاجات كتير أوي".