شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مشاهد ربطت بين وفاة عبد الله غيث وصلاح قابيل فى "ذئاب الجبل".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان الكبير عبد الله غيث، اليوم السبت الموافق 13 مارس، والذى استطاع أن يقدم العديد من الأدوار الناجحة خاصة في الدراما ويرجع ذلك إلى تميزه في أدائه التمثيلى المميزة وسط نجوم جيله، كما ساعده على ذلك صوته القوى وملامح وجهه الحادة، بالإضافة إلى اللباقة في نطق اللغة العربية بشكل صحيح، كل هذه الأدوات جعلته فنانا بموهبة كبيرة عشقه الجمهور سواء في مصر أو الوطن العربى.



عبد الله غيث ووفاء مكي

"قالوا علينا ديابة.. وإحنا يا ناس غلابة يا مغنواتي غني.. حكايتنا ع الربابة".. بمجرد سماع هذه الكلمات يأتي في أذهانا مسلسل "ذئاب الجبل" والذى شارك فيه الفنان عبد الله غيث والذى يعتبر من أهم الأعمال الدرامية التي عرضت على شاشة التليفزيون المصرى، ويعتبر من أهم الأعمال التي تناقش مشاكل أهل الصعيد تجاه المرأة اذ خرجت عن العادات والتقاليد الذى تربوا عليها.



الفنان عبد الله غيث

ورغم أن مسلسل "ذئاب الجبل" كان وش السعد على الكثير من صناع العمل إلا أن سوء الحظ كان من نصيب الفنان عبد الله غيث الذى تنبأ بوفاته في هذا المسلسل وهو ما حدث، حيث قال رمزى غيث، ابن شقيق الفنان الراحل، إن دور عمه فى مسلسل "ذئاب الجبل" كان مسندًا إلى الفنان صلاح قابيل قبل ‏موته وبعد رحيله أثناء التصوير عرضوا على الفنان عبد الله غيث الدور فرفض فى البداية وقال: "عايزين تموتونى!"، وبالفعل تحققت ‏نبوءته ومات أثناء التصوير.‏



عبد الله غيث

كما كشف الفنان أحمد عبد العزيز مؤخرا في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن المصادفة العجيبة أن الفنان صلاح قابيل عمل أول 8 مشاهد من شخصية "علوان البكرى" من مسلسل "ذئاب الجبل" ولكنه توفى بعدها، وجاء الفنان عبد الله غيث لتجسيد الشخصية كما رأيناها في المسلسل ولكنه عمل الشخصية كلها إلا آخر 8 مشاهد وتوفى أيضا.



عبد الله غيث واحمد ماهر وانعام سالوسة

وتدور أحداث مسلسل "ذئاب الجبل" في بلدة تسمى بهتون الجبل التي يعيش فيها عائلة "هوارة" والتي تلتزم بالعديد من العادات والتقاليد المتعصبة، والتي قام فيها "الشيخ بدار" بكسر العادات المتعارف عليها وقام بتزويج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، ما يدفع شقيقها لأن يحاول قتلها.



عبد الله غيث ووائل نور

مسلسل "ذئاب الجبل" من اخراج مجدى أبو عميرة، وتأليف محمد صفاء عامر، ومن بطولة كلا من، احمد عبد العزيز، سماح أنور، عبد الله غيث، شريف منير، حمدى غيث، وفاء مكي، صلاح عبد الله، زوزو نبيل، عبد الله محمود، انعام سالوسة، فاروق نجيب، ميرنا وليد.